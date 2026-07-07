Ammar al-Hakim: Die Trauerfeier für den getöteten Führer im Irak zeigt die Solidarität der beiden Völker

Wie die Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (ABNA) berichtet, sagte Sayyid Ammar al-Hakim, Führer der irakischen Bewegung «Al-Hikma», in einem Interview mit dem Sender «Al-Mayadeen», während er die Notwendigkeit des staatlichen Waffenmonopols betonte, dass dieser Prozess keineswegs eine Schwächung oder Auflösung der «Hasched al-Schaabi» bedeute, und betonte gleichzeitig die Tiefe der Beziehungen zwischen dem Irak und der Islamischen Republik Iran sowie den Respekt Teherans vor der Souveränität des Irak.

Al-Hakim sagte: Die Übergabe von Waffen an den Staat ist in der irakischen Verfassung festgelegt, und auch die hohe religiöse Autorität hat dies betont; dieses Thema findet sich auch in den Programmen der irakischen Regierungen wieder.

Der Führer der irakischen Bewegung «Al-Hikma» betonte: Die Struktur der «Hasched al-Schaabi» muss neu aufgebaut und reorganisiert werden, um sie zu einer kohärenteren, disziplinierteren und stärkeren Militärmacht zu machen.

Er fügte hinzu: Nach der Überwindung der Phase des Kampfes gegen den IS ist es angebracht, dass die «Hasched al-Schaabi» zu einer militärischen Einrichtung wird, die keine Abhängigkeit von politischen Strömungen und Parteien hat.

Al-Hakim betonte: Die «Hasched al-Schaabi» ist eine der grundlegenden Säulen des Verteidigungssystems des Irak; die Armee hat ihre Aufgaben, die Bundespolizei hat bestimmte Pflichten, und die «Hasched al-Schaabi» hat ebenfalls ihre besonderen Missionen.

Er fügte hinzu: Das staatliche Waffenmonopol muss mit größerer Unterstützung für die Institution der «Hasched al-Schaabi», ihrer korrekten Institutionalisierung und einer Überarbeitung ihrer Organisationsstrukturen einhergehen.

Der Führer der irakischen Bewegung «Al-Hikma» stellte fest: Es gibt keinerlei Rede von einer Absetzung, Verschmelzung oder Auflösung der «Hasched al-Schaabi».

Al-Hakim sagte auch: Nach dem, was ich von Personen gehört habe, die den US-Sondergesandten getroffen haben, sowie aus Kontakten mit dem irakischen Premierminister, hat dieser Gesandte nicht in irakische Angelegenheiten eingegriffen. Mir wurde bisher nicht mitgeteilt, dass die Vereinigten Staaten oder ein anderes Land vom Irak verlangt hätten, seine Beziehungen zur Islamischen Republik Iran abzubrechen.

Der Führer der irakischen Bewegung «Al-Hikma» bemerkte weiterhin mit Bezug auf die Beziehungen zwischen Bagdad und Teheran: Die Beziehungen zwischen dem Irak und dem Iran sind historische, tiefe und vielschichtige Beziehungen, und alle wünschen, dass der Irak ein unabhängiger Staat mit voller Souveränität und unabhängiger Entscheidungsfindung ist.

Al-Hakim fuhr fort: Ich habe von der Islamischen Republik Iran und ihren Führern nie gehört, dass sie Unterordnung des Irak oder Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Irak wünschen. Was ich von Iran und seinen Führern gehört habe, ist der Wunsch nach einem unabhängigen, souveränen und entscheidungsautonomen Irak.

Er erklärte auch mit Bezug auf das Martyrium des Führers der Islamischen Revolution Irans: Das irakische Volk hat große Anteilnahme am Martyrium von Sayyid Ali Khamenei, seiner Unschuld und dem terroristischen, überraschenden Akt, der zu seinem Martyrium führte, bekundet.

Der Führer der irakischen Bewegung «Al-Hikma» fuhr fort: Das irakische Volk erklärt bei dieser Trauerfeier seine Solidarität mit dem iranischen Volk, seiner Unschuld und dem Märtyrer-Imam.

Al-Hakim rief das irakische Volk auf, sich der Trauerfeier für den Körper von Ayatollah Khamenei anzuschließen und durch seine massenhafte Teilnahme die Botschaft der Solidarität zwischen den beiden Völkern zu demonstrieren.