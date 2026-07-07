Details der irakischen Planung für die Trauerfeier des getöteten Führers: von umfassender Medienberichterstattung bis hin zu Sicherheits- und Gesundh

Wie die Internationale Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (ABNA) berichtet, erklärte Generalleutnant Dr. «Saad Maan», Sprecher des Obersten Komitees für die Durchführung der Trauerfeier für den Körper des getöteten Führers der Ummah im Irak: Ein Oberstes Komitee und mehrere Unterkomitees wurden eingerichtet, um die Vorbereitungen für die Trauerfeier für den Märtyrer, den großen Ayatollah Seyyed Ali Khamenei (möge seine Seele geheiligt sein), zu überwachen. Alle notwendigen Vorbereitungen für die Durchführung dieser Zeremonie sind abgeschlossen.

Er fügte hinzu: Alle Sicherheitsorgane und -einheiten des Irak beteiligen sich an der Umsetzung des speziellen Sicherheitsplans zur Absicherung der Trauerfeier für den Märtyrer-Führer, den großen Ayatollah Seyyed Ali Khamenei (möge seine Seele geheiligt sein). Die Länge des Trauerwegs in Nadschaf al-Aschraf beträgt 6 Kilometer. Der Streckenverlauf der Zeremonie in Kerbela al-Moalla wird ebenfalls 5,8 Kilometer betragen. 751 Versorgungsstände (Mokab) werden an der Trauerfeier für den Märtyrer-Führer, den großen Ayatollah Seyyed Ali Khamenei (möge seine Seele geheiligt sein), in Nadschaf al-Aschraf und Kerbela al-Moalla teilnehmen, und diese Zahl könnte noch steigen.

Der Sprecher des Obersten Komitees für die Durchführung der Trauerfeier für den Körper des getöteten Führers der Ummah im Irak fügte hinzu: Mehr als 3.000 irakische, arabische und ausländische Journalisten werden die Trauerfeier für den Märtyrer, den großen Ayatollah Seyyed Ali Khamenei (möge seine Seele geheiligt sein), im Irak medial begleiten. 2.500 Kameras und 23 Live-Übertragungszentren werden die Medienberichterstattung über diese Zeremonie übernehmen.

Bezüglich der Gesundheits- und Verkehrsvorkehrungen für die Trauerfeier für den Körper des getöteten Führers der Ummah im Irak stellte er fest: Für die Umsetzung des speziellen Gesundheits- und Medizinplans der Trauerfeier in Nadschaf al-Aschraf und Kerbela al-Moalla wurden 150 Krankenwagen bereitgestellt. Außerdem wurde ein spezieller Verkehrsplan für die Provinzen Nadschaf al-Aschraf, Kerbela al-Moalla und die angrenzenden Provinzen ausgearbeitet, um einen reibungslosen Fahrzeugverkehr während der gesamten Zeremonie zu gewährleisten.