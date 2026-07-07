Die Trauerfeier für den getöteten Führer im Irak festigt die strategische Verbindung zwischen den Völkern Irans und des Iraks

Wie die Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (ABNA) berichtet, erklärte General Ismail Qaani, Kommandeur der Quds-Truppe, in einer Botschaft, dass die großartige Trauerfeier für den getöteten Führer der Islamischen Revolution im Irak ein Symbol für die Einheit der beiden Völker Iran und Irak und ein Faktor zur Stärkung der Widerstandsfront gegen amerikanische Machenschaften sei.

Der vollständige Wortlaut der Botschaft von General Qaani lautet wie folgt:

„Die Forderung nach einer Trauerfeier für den getöteten Führer der Islamischen Revolution und die umfangreichen Vorbereitungen der irakischen Regierung und Bevölkerung für dieses historische Ereignis zeigen der ganzen Welt die Tiefe der geistigen Verbindung zwischen den beiden großen Völkern Iraks und Irans. Die Unterstützung des verstorbenen obersten Führers für das große irakische Volk und das Auftreten der verehrten Geistlichkeit führten dazu, dass der Märtyrer Soleimani an der Seite der opferbereiten Jugend Iraks gegen den IS und das aggressive Amerika kämpfte, bis der verbrecherische Trump den Helden der beiden Völker zusammen mit dem Oberbefehlshaber der Hashed al-Shaabi, Abu Mahdi al-Muhandis, den Märtyrertod erleiden ließ. Die beispiellose Überführung des reinen Körpers unseres Märtyrer-Imams im Irak wird, ähnlich der großartigen Trauerfeier für die Märtyrer Soleimani und Abu Mahdi, die geballten Fäuste der beiden Völker gegen amerikanische Machenschaften noch fester und die rote Linie der Blutrache noch deutlicher machen.“