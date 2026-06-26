Scheich Naim Kasem: Das jüngste Memorandum of Understanding ist die offizielle Erklärung der Niederlage der USA und Israels

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen berichtet, sagte Scheich Naim Kasem, Generalsekretär der libanesischen Hisbollah, in seiner Rede anlässlich von Aschura, dieser Tag sei ein Symbol der Geschichte für Opferbereitschaft, Großzügigkeit und Unsterblichkeit. Er sagte, dass die Aschura-Szene eine wahre revolutionäre Mobilisierung sei, die die Gleichung verändere und Tyrannen stürze.

Scheich Kasem betonte, dass das Vermächtnis der Gefallenen, Verwundeten und Gefangenen eine Verantwortung auf unseren Schultern sei, und wir das bewahren werden, wofür sie sich geopfert haben. Er fügte hinzu: Wir haben es nicht mehr mit einem historischen Kerbela zu tun, sondern mit einem Kerbela, das von der Geschichte in die Gegenwart und Zukunft verbunden ist.

Der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah stellte fest: Wir wurden mit einem Krieg konfrontiert, der darauf abzielte, die Existenz der Hisbollah, ihre volkstümliche Basis und die mit ihr verbundenen Bürger im Libanon zu vernichten.

Scheich Kasem führte aus, dass das zionistische Regime im Libanon präsent sei, weil es ihn im Rahmen des Projekts „Großisrael“ okkupieren wolle, und der Widerstand sei genau wegen dieser Aggression und Besatzung entstanden.

Der Generalsekretär der Hisbollah bezeichnete die gemeinsame Boden-, See- und Luftaggression der USA und des zionistischen Regimes gegen Zivilisten als einen großen Krieg und eine ernste Gefahr, und dass sie den Krieg begonnen hätten, um die Existenz der Hisbollah zu vernichten.

Er betonte, dass das libanesische Volk mit seiner Kerbela-ähnlichen Haltung diese Aggression habe stoppen und einen großen Erfolg erzielen können.

Scheich Naim Kasem erklärte: Wir haben das israelisch-amerikanische Projekt besiegt und eine neue Phase erreicht, und jeder, der etwas tun will, muss entsprechend dieser neuen Phase handeln.

Der Generalsekretär der Hisbollah äußerte, dass die Präsenz des zionistischen Regimes im Libanon nicht den Raketen geschuldet sei, sondern weil es ihn verschlucken und okkupieren wolle.

Unter Bezugnahme auf die Entwicklungen des amerikanisch-zionistischen Kriegstreiberei gegen Iran und unter Dank für die Haltung Irans zur Unterstützung des libanesischen Widerstands, fuhr er fort: Iran konnte standhalten und ein Memorandum of Understanding erreichen, das die offizielle Erklärung der Niederlage der USA und Israels ist.

Scheich Naim Kasem betonte die Notwendigkeit, den Weg der Verständigung zwischen Iran und Amerika als Hauptgarant der Souveränität Libanons zu nutzen, mit einer außergewöhnlichen Kraft, die der Allmächtige Gott als himmlisches Geschenk für Libanon gesandt hat.

Der Generalsekretär der Hisbollah betonte, dass «das zionistische Regime keine andere Wahl hat, als sich vollständig von jedem Zentimeter libanesischen Bodens zurückzuziehen und die Aggression einzustellen», und fügte hinzu: Israel muss bedingungslos gehen.

Scheich Naim Kasem wies auf die feindseligen Positionen der libanesischen Regierung gegenüber der Hisbollah hin und betonte, dass die libanesischen Amtsträger nicht mit der Hälfte des libanesischen Volkes verfeindet sein können. Er fügte hinzu: Der Widerstand ist stark, und wenn ihr den Weg der Souveränität Libanons geht, sind wir mit euch. Der Widerstand besteht mit seiner Existenz, Präsenz, Entscheidungen und Möglichkeiten fort und ist die Säule der Unabhängigkeit und Freiheit Libanons.

Er fügte hinzu: Die Staatsvertreter müssen ihre Reihen gegen den Feind vereinen und die Umsetzung der Diktate der Vormundschaft und der amerikanisch-israelischen Interessen einstellen.

Scheich Naim Kasem, an die libanesischen Amtsträger gerichtet, sagte: Wir reichen euch die helfende Hand, und der Widerstand ist in der Souveränität Libanons mit euch.