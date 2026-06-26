Ben-Gvir: Die Waffenruhe im Libanon wird nicht von Dauer sein

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera berichtet, erklärte «Itamar Ben-Gvir», Minister für Innere Sicherheit des zionistischen Regimes, in einem Interview mit Kanal 7 des israelischen Fernsehens, dass die Waffenruhe im Libanon nicht fortgesetzt werden könne.

Die Äußerungen dieses extremistischen zionistischen Ministers erfolgen, während das Besatzungsregime in der vergangenen Woche sechs Verstöße gegen die Waffenruhe eingeräumt hat.

Die Armee des zionistischen Regimes gab in einem Bericht bekannt, dass sie in der vergangenen Woche sechs Luftangriffe gegen bewaffnete Personen durchgeführt habe, die eine Bedrohung für die Besatzungstruppen im Südlibanon darstellten.

Die offizielle libanesische Nachrichtenagentur meldete, dass Besatzungstruppen mit Militärfahrzeugen und Bulldozern aus der Region Hadatha in Richtung der Umgebung von Haris vorrückten und sich in einem der Häuser niederließen.

Die Zionisten führten in der Region eine groß angelegte Räumungsaktion durch, während Aufklärungs- und Angriffsdrohnen ausgiebig am Himmel kreisten.