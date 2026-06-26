Irak bereitet sich darauf vor, den Märtyrer-Führer der Ummah zu empfangen; der Muharram dieses Jahres wurde zum Husayni-Khamenei-Muharram

Wie die internationale Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (ABNA) berichtet, haben nach dem Märtyrertod des Führers der Islamischen Revolution, Ayatollah Khamenei, umfangreiche Vorbereitungen in Abstimmung mit irakischen Institutionen und der iranischen Botschaft für die Durchführung der Bestattungszeremonie in den Städten Nadschaf und Kerbela am 17. Tir (8. Juli) begonnen. Es wird erwartet, dass diese Veranstaltung unter Beteiligung von Millionen Iraker stattfindet und als Symbol für die Tiefe der strategischen Bindungen der beiden Völker dient.

Angesichts der wiederholten Bitten des irakischen Volkes, der Gelehrten, Stämme, Clans und Eliten, den Märtyrer-Führer der Revolution im Irak zu empfangen, wird die Bestattungszeremonie seines reinen Körpers am Mittwoch, dem 17. Tir, in den Städten Nadschaf und Kerbela stattfinden. Genaue Informationen über Zeit und Ort werden von den Verantwortlichen der irakischen Regierung bekannt gegeben.

In diesem Jahr erhielt der Husayni-Muharram im Irak eine andere Färbung. Die Husayn-Trauernden in den religiösen Vereinigungen und die Lobpreissänger verlasen Gedichte zur Ehrung des Märtyrer-Führers der Ummah. Die Bilder von Imam Khamenei an den Wänden der Husayniyas und auf den Strassen des Irak zeugen von der Zuneigung und Treue der irakischen Schiiten zum Märtyrer-Führer der Islamischen Revolution.