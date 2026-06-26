Die Angst des Verteidigungsministers des zionistischen Regimes vor der drohenden Botschaft von Sardar Qaani

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera berichtet, schrieb der Verteidigungsminister des zionistischen Regimes, der offenbar durch die drohende Botschaft von Sardar Ismail Qaani, dem Kommandeur der Quds-Truppe der IRGC, beunruhigt und besorgt ist, in einem Beitrag auf dem sozialen Netzwerk X auf Persisch: Qaani, der Kommandeur der iranischen Quds-Truppe, hat kürzlich wiederholte Drohungen gegen Israel ausgesprochen.

„Israel Katz“ behauptete in Fortsetzung seiner übertriebenen Äußerungen: Falls Iran Israel angreift, wäre das der größte Fehler, den es jemals begangen hat.

Er behauptete auch: Weder Hormus wird ihnen helfen, noch der Angriff auf Zivilisten – nichts wird uns aufhalten, und unsere Streitkräfte sind bereit, die Sache zu Ende zu bringen.

Sardar Ismail Qaani warnte in einer auf seiner persönlichen Seite veröffentlichten Botschaft die Zionisten: Die Zionisten sollen wissen; jene, die gegen euch, die Jeziden, mit dem Geist von Aschura und dem Glauben von Husain gekämpft und standgehalten haben, tragen in ihrer Seele denselben ewigen Glauben: Jeder Tag ist Aschura, und jeder Boden ist Kerbela.

Sardar Qaani erklärte: Ihr Zionisten müsst den gesamten Libanon verlassen, denn dieses Land ist ein Feld des Widerstands und der Standhaftigkeit, nicht ein Tummelplatz für Besatzer.

Er fügte hinzu: Wenn die Zionisten heute nicht freiwillig zurückweichen, werden sie morgen gezwungen sein, mit Schande und Niederlage zu fliehen.

Er sagte: Vergesst nicht das Jahr 2000 und das historische Vermächtnis des Märtyrers Sayyed Hassan Nasrallah in Bint Jbeil; jenes Versprechen lebt noch, und es besteht kein Zweifel, dass sich dieselbe Szene wiederholen wird.