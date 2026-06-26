Die Stabilität der Araber am Persischen Golf ist der Verwaltung der Straße von Hormus durch den Iran zu verdanken

Wie die Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (ABNA) berichtet, veröffentlichte Ali Akbar Velayati in den sozialen Medien eine Botschaft über die gemeinsame Erklärung der USA und des Golf-Kooperationsrates und schrieb:

Die heutige Stabilität der Araber am Persischen Golf ist der jahrhundertelangen Verwaltung der lebenswichtigen Arterie der Straße von Hormus durch den Iran zu verdanken. Der Westen hat der Region außer Wildheit und Plünderung nichts gebracht.

Die „Randbewohner und politischen unreifen Kinder der Region“ sollen sich nicht an maßgeschneiderten Erklärungen erfreuen und wissen: Eure Existenz ist das Schnorren von Brosamen an diesem Tisch.

Bei der Neuordnung der großen Gleichungen haben die kleinen Randbewohner keinen Platz am Tisch; sie werden eliminiert, und ihre strategische Existenz ist von der Toleranzgrenze Teherans abhängig.