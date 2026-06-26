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Eine sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus wird ohne Berücksichtigung der Interessen Irans nicht gewährleistet

26 Juni 2026 - 19:36
News ID: 1831660
Source: ABNA
Eine sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus wird ohne Berücksichtigung der Interessen Irans nicht gewährleistet

Der stellvertretende Außenminister für rechtliche und internationale Angelegenheiten erklärte: Eine sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus wird bei unklaren Vereinbarungen, parallelen Routen oder Entscheidungsfindungen unter Missachtung der Interessen Irans als Anrainerstaat nicht garantiert.

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb Kazem Gharibabadi, stellvertretender Außenminister für rechtliche und internationale Angelegenheiten, in einer Nachricht in einem sozialen Netzwerk: Eine sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus wird bei unklaren Vereinbarungen, parallelen Routen oder Entscheidungsfindungen unter Missachtung der Interessen Irans als Anrainerstaat nicht gewährleistet.

Er betonte, dass jeder gültige Rahmen auf der Koordinierung mit Iran und den Bestimmungen von Punkt 5 des Islamabad-Memorandums of Understanding beruhen müsse; andernfalls werde der festgelegte parallele Weg ausgesetzt.

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