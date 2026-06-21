Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, erklärte Tucker Carlson, der bekannte amerikanische Moderator und Kommentator, in einer Stellungnahme zur Sabotage des zionistischen Regimes an der jüngsten Absichtserklärung zwischen dem Iran und den USA, dass Donald Trump, der Präsident der USA, genau wisse, dass die einzige Partei, die ein Abkommen mit dem Iran verhindern könne, nicht der US-Kongress, sondern die israelische Regierung sei .

Er fügte hinzu: „So wie Israel in der Vergangenheit in mehreren Fällen sabotiert hat, wird es versuchen, den Abkommensprozess zu stören und dessen Fertigstellung zu verhindern“ .

Diese Äußerungen erfolgen, während heute die erste Fach- und Techniksitzung zwischen dem Iran und den USA unter der Vermittlung Pakistans in der Schweiz stattfinden soll.

Carlson verglich am Donnerstag in seiner Analyse die Absichtserklärung zwischen dem Iran und den USA mit der Suez-Krise von 1956 und sagte: „Am Freitag haben die Vereinigten Staaten offiziell anerkannt, dass der Iran ein entscheidender Akteur ist, und das ändert alles“ .

Unter Bezugnahme auf die jüngste Absichtserklärung zwischen dem Iran und den USA stellte Carlson klar: „Aber mit diesem Abkommen haben die Vereinigten Staaten gezeigt, dass sie trotz der besten, größten und teuersten Armee der Welt nicht über die militärische Macht verfügen, um ihren Willen der vierunddreißigstgrößten Volkswirtschaft der Welt aufzuzwingen“ .

Dieser amerikanische Moderator übermittelte schließlich die klare Botschaft, dass, so wie die Suez-Krise den Niedergang des Britischen Empire offenbarte, diese Absichtserklärung auch den Niedergang des Amerikanischen Empire aufgezeigt habe .