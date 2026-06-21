Märtyrertod des Al-Jazeera-Kameramanns bei Angriff des zionistischen Regimes auf Gaza

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf das Palästinensische Informationszentrum berichtet, wurde der Kameramann des Senders Al Jazeera, Ahmed Washah, bei einem Luftangriff des zionistischen Regimes auf ein Wohnhaus im „Block 3“ des Lagers Al-Bureij im zentralen Gazastreifen getötet.

Nach Angaben dieses Mediums kamen bei diesem Angriff mindestens 3 Palästinenser ums Leben und mehrere weitere wurden verletzt.

Laut Feldberichten lauten die Namen der bei diesem Angriff Getöteten: Ahmed Washah, Sabai Abu Husseina und Abdurrahman Abu Gharqud.