Das zionistische Regime bestätigte die Tötung seiner Soldaten

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf das Palästinensische Informationszentrum berichtet, erklärte der Sprecher der Armee der Besatzer Jerusalems, dass ein Soldat der 401. Panzerbrigade und ein weiterer Soldat der Eliteeinheit Maglan bei Zusammenstößen im Südlibanon getötet wurden .

Dies geschieht, während israelische Medien gestern ebenfalls von getöteten und verwundeten Soldaten des Regimes in Kämpfen mit Kämpfern der libanesischen Hisbollah berichteten .

Diese Quellen meldeten gestern den Tod eines Soldaten der Armee des zionistischen Regimes und die Verwundung von 11 weiteren Personen bei einem Sicherheitsvorfall im Südlibanon .