Thema Israel und Hisbollah zu den Iran-USA-Gesprächen hinzugefügt

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, sagte ein namentlich nicht genannter Diplomat dem US-Sender ABC News, dass die Abhaltung einer Dringlichkeitssitzung zu den Entwicklungen im Zusammenhang mit Israel und der Hisbollah auf der Tagesordnung der Gespräche zwischen dem Iran und den USA in der Schweiz stehe .

Bisher wurden keine weiteren Details über den Zeitpunkt dieser Dringlichkeitssitzung, die Teilnahmeebene der Parteien oder die Diskussionsthemen veröffentlicht.

Diese Nachricht erscheint, nachdem CNN berichtet hatte, dass US-Vizepräsident JD Vance in die Schweiz entsandt wurde, um Verhandlungen mit iranischen Vertretern zu führen .

Auf der anderen Seite gab das Büro des pakistanischen Premierministers bekannt, dass die technischen Gespräche zwischen iranischen und amerikanischen Vertretern heute, Sonntag, in der Schweiz unter Beteiligung des Premierministers und des Armeechefs Pakistans stattfinden werden .