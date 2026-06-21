Kanani Moghaddam: Wir müssen aus dem sich wiederholenden Zyklus von Verhandlungen und Rückkehr zum Krieg ausbrechen

Hossein Kanani Moghaddam, Experte für internationale Angelegenheiten, sagte in einem Interview unter Hinweis auf den Wortbruch der USA und die Schließung der Straße von Hormus: Eine der Vorbedingungen für die Waffenruhe und die Beendigung des Krieges ist Punkt eins, dass der Krieg an allen Fronten, insbesondere im Libanon, beendet wird.

Er fuhr fort: Eine weitere unserer Bedingungen ist der Rückzug des israelischen Regimes aus den südlichen Gebieten des Libanon.

Er sagte: Die USA hatten sich verpflichtet, die Kriegsmaschinerie des Regimes zu stoppen und die Tötung der libanesischen Bevölkerung zu verhindern, aber anscheinend ist ein tollwütiger Hund wie Netanjahu von der Kette gerissen und greift sogar seinen eigenen Herrn an, daher stellt diese Handlung nach internationalem Recht einen klaren Verstoß gegen die Waffenruhe dar, und der Iran hat das Recht, die Bedingungen ohne Rücksicht auf die 14 Punkte des Abkommens (dessen Unterschriften noch nicht einmal getrocknet sind) auf den vorherigen Stand zurückzusetzen.

Der Experte für internationale Angelegenheiten sagte: Dabei bleibt die Straße von Hormus einer der wichtigsten Bestandteile der iranischen Abschreckungsmacht und eines der effektiven Instrumente, um die Einhaltung der Verpflichtungen der Gegenseite sicherzustellen.

Er erklärte: Gleichzeitig haben verschiedene Gruppen der Widerstandsachse, einschließlich der jemenitischen Kräfte, ihre Bereitschaft zu umfangreichen Aktionen gegen das israelische Regime erklärt. Daher könnte die Region bei anhaltenden Spannungen erneut in den vorherigen Zustand zurückversetzt werden, und sogar Themen wie Beschränkungen der Schifffahrt in der Bab-al-Mandeb-Straße könnten aufgeworfen werden.

Er sagte: Andererseits betonen die jüngsten Positionen des Obersten Führers der Islamischen Revolution auch die Nichtakzeptanz von Druck und Forderungen, die über das Abkommen hinausgehen. Außerdem wird die Herstellung und Aufrechterhaltung der Waffenruhe im Libanon als einer der wichtigen Bestandteile dieses Abkommens betrachtet. Die Gesamtheit dieser Entwicklungen zeigt, dass sich das Kräftegleichgewicht in der Region verändert hat und die Kontrolle über die Bewältigung der Ereignisse mehr als zuvor in den Händen der Islamischen Republik Iran liegt.

Kanani Moghaddam fügte hinzu: Gleichzeitig haben die Vereinigten Staaten versucht, durch psychologische Kriegsführung den Eindruck zu erwecken, dass sie eine kritische Haltung gegenüber den jüngsten Aktionen des israelischen Regimes einnehmen und einige Angriffe nicht gebilligt hätten. Dennoch bewerten viele Analysten diese Positionen als Teil einer Medientaktik und sind der Ansicht, dass strategische Entscheidungen des israelischen Regimes ohne Abstimmung und Unterstützung Washingtons nicht umsetzbar sind.