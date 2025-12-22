Baghaei: Raketen dienen der Verteidigung des Landes und sind nicht verhandelbar

Der Sprecher des Außenministeriums erklärte: „Die Verteidigungsfähigkeiten des Landes, die darauf ausgelegt sind, Aggressoren von jeglichen Angriffsgedanken gegen den Iran abzuschrecken, sind kein Thema, über das verhandelt werden kann.“

Esmaeil Baghaei sagte auf seiner Pressekonferenz am Montagmorgen: „Unsere Region ist weiterhin mit dem ständigen Problem konfrontiert, nämlich der Fortsetzung der Verbrechen des zionistischen Regimes. Die Entwicklungen in Gaza sollten uns nicht von dem ablenken, was im Westjordanland geschieht.“

Er fuhr fort: „Irans Raketenprogramm wurde entwickelt, um die Integrität des Irans zu schützen. Wir sind hier mit einer offensichtlichen Heuchelei konfrontiert. Irans Verteidigungsprogramm wird als Bedrohung angesehen, während gleichzeitig Waffenströme an das zionistische Regime fließen. Unsere Streitkräfte wissen sehr wohl, wie sie sich verteidigen müssen, und werden ihre Aufgaben ohne Rücksicht auf diese bösartige Stimmungsmache fortsetzen.“