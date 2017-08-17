AfD empören mit sexistischen Wahlplakaten

Der Wahlkampf um die bevorstehenden Bundestagswahlen läuft auf Hochtouren, auch bei der rechtspopulistischen und islamfeindlichen Alternative für Deutschland (AfD). Mit einem Wahlplakat auf dem zwei Frauen im Bikini und die Aufschrift „Burkas? Wir steh´n auf Bikinis“ abgebildet sind, sorgt die Partei für Empörung. Sowohl durch Kommentare und Beiträge in sozialen Netzwerken als auch durch konkrete Abhäng-Aktionen der Plakate, bringen Kritiker ihren Unmut über solche und ähnliche Plakate zum Ausdruck.
Auf einem weiteren Wahlplakat der Partei ist eine schwangere Frau abgebildet mit dem Slogan: „Neue Deutsche? Machen wir selber.“ In Berlin Kreuzberg machte sich der SPD-Jugendverband, die JUSO Ortgruppe nach eigenen Angaben „unter den Augen der Polizei und mit Werkzeug des Ordnungsamtes“ daran die Wahlplakate der AfD, die unrechtmäßig vor dem jüdischen Museum aufgehängt wurden, aus Protest zu entfernen.