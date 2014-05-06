Abbas spricht mit dem Hamas-Exilchef über palästinensische Versöhnung

Die beiden hätten über eine Umsetzung der im vergangenen Monat vereinbarten Einigung der Hamas und der Fatah gesprochen, hieß es im Amtssitz von Abbas in Ramallah. Das Treffen habe etwa eine Stunde gedauert. Hamas und Fatah wollen bis Anfang Juni eine gemeinsame Übergangsregierung bilden und innerhalb eines halben Jahres Präsidenten- und Parlamentswahlen abhalten. Israel setzte nach der innerpalästinensischen Einigung die vor neun Monaten wiederaufgenommenen Friedensgespräche mit den Palästinensern aus. Abbas betonte, die Versöhnung mit Hamas stehe nicht im Widerspruch zu weiteren Friedensgesprächen mit Israel.