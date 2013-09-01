Deutschland will nur bedingt an möglicher Militäraktion gegen Syrien teilnehmen

Deutschland hat bekannt gegeben, dass es nur bedingt, und zwar im Rahmen der NATO und UNO, an einer Militärintervention in Syrien teilnehmen werde.

Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte am Sonntag diesbezüglich: Deutschland wird nur im Rahmen eines NATO- oder UN- Mandats an einer Militärintervention in Syrien teilnehmen, so der Nachrichtensender Deutsche Welle.

Die Bundeskanzlerin fügte hinzu, dass sie zurzeit Gespräche mit dem russischen Präsidenten, Wladimir Putin, und dem chinesischen Präsidenten, Xi Jinping, für den nächsten G20-Gipfel plane, um gemeinsame Standpunkte für die Syrienkrise zu finden.

Tausende Kriegsgegner sind am Samstag am Antikriegstag in Berlin auf die Straßen gegangen, und haben gegen die Absicht der USA zu einer Militäraktion in Syrien demonstriert. Dabei kritisierten sie auch Merkel für ihre Stellungnahme und Unterstützung der USA bei einem möglichen Angriff auf Syrien.