Amerikaner stoppen Verkauf von F-16-Flugzeugen an Ägypten

Wie die Ahlul Bayt News Agency ABNA berichtet, hat die amerikanische Regierung den Verkauf von F-16-Flugzeugen an die ägyptische Luftwaffe eingestellt.Die US-Administration teilte mit sie wollte der ägyptischen Armee ein "Signal der Unzufriedenheit" vermitteln, was die Situation in Ägypten angeht. Verteidigungsminister Chuck Hagel hatte die Entscheidung auf General Abdul Fattah Al Sisi zurückgeführt, dem Kopf des ägyptischen Militärs. Es wurde nicht mitgeteilt wann das Pentagon die Auslieferungen fortsetzen würde."Aufgrund der aktuellen Situation in Ägypten, glauben wir dass es nicht richtig ist, fortzuschreiten und zur aktuellen Zeit die Auslieferung der F-16 zu begehen." So der US-Sekretär George Little.