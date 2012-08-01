Zahl jüdischer "Siedler" in den besetzten Gebieten verdoppelt

Allein im vergangenen Jahr sind 15.000 neue "Siedler" hinzugekommen. Damit hat ihre Gesamtzahl die 350.000-Marke erstmals überschritten, berichtet der britische Guardian. Der politische Wortführer der Siedler, Dani Dayan, bezeichnet die jüdischen Siedlungen in der Westbank als "eine unumkehrbare Tatsache". In der New York Times schrieb er: "Jeder Versuch, die Ausweitung der Siedlungen zu stoppen, ist vergeblich. Die westlichen Regierungen müssen ihr Lösungskonzept für den Konflikt zwischen Israel und Palästina entsprechend revidieren." Die Weltgemeinschaft, so Dayan, solle ihre sinnlosen Bemühungen um eine Zwei-Staaten-Lösung aufgeben und statt dessen die offenkundige Realität anerkennen und unterstützen. Yaakov Katz, ein Politiker aus dem gleichen Lager, prognostiziert ein weiteres Anwachsen der Siedlungen in der Westbank und im Ostteil von Al Quds (Jerusalem) innerhalb der nächsten vier Jahre auf eine Million Bewohner. Die meisten Neusiedler haben sich an Orten niedergelassen, die nach Expertenansicht im Falle einer Zwei-Staaten-Lösung evakuiert und den Palästinensern übergeben werden müßten. Nach internationalem Recht sind alle Siedlungen in der West Bank und im Ostteil von Al Quds (Jerusalem) illegal. So sagte Patrick Ventrell, der Sprecher des US-Außenministeriums: "Die fortgesetzten israelischen Siedlungsaktivitäten werden von uns nicht akzeptiert, und wir sind gegen jegliche Bestrebungen von israelischer Seite, diese Siedlungen zu legalisieren." Nichtsdestotrotz hat US-Präsident Obama seine anfänglichen Versuche, der israelischen Siedlungspoltitk etwas entgegenzusetzen, längst aufgegeben. Schon seit langem ist von ihm nicht mehr die leiseste Kritik zu hören.Statt dessen erhielt Israel während seiner Regierungszeit mehr finanzielle und militärische Unterstützung als je zuvor. Dagegen betonen Deutschland und die anderen europäischen Staaten zwar immer wieder, dass die israelische Siedungspolitik einer friedlichen Lösung des Konflkts mit Palästina zuwiderläuft, doch irgendwelche praktischen Konsequenzen ergeben sich daraus nicht. Statt dessen klammert sich Europa weiter an die Fiktion einer "Zwei-Staaten-Lösung", und Brüssel beschloss erst Ende Juli wieder einmal, die Beziehungen zu Israel künftig vertiefen zu wollen.