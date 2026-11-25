Nach Bericht der Nachrichtenagentur Abna erklärte die Pressestelle der Armee der Islamischen Republik Iran: Vor einigen Stunden wurde eine Drohne Lucas des amerikanischen aggressiven Feindes über dem westlichen Teil der Straße von Hormus durch einheimische Systeme der Luftverteidigungskräfte der Armee durch rechtzeitiges Eingreifen zerstört.

Ebenso wurde in einer separaten Operation eine Drohne MQ-9 des amerikanischen aggressiven Feindes durch einheimische Systeme der Luftverteidigungskräfte der Armee am Himmel über dem östlichen Teil der Straße von Hormus getroffen und zerstört.

Beide Operationen wurden im Rahmen des integrierten Luftverteidigungsnetzes des Landes durchgeführt.