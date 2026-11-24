Peseschkian wies auf den ausländischen Druck und die Versuche der Feinde hin, Iran zu schwächen, und sagte: Manche glaubten, wenn sie einige Menschen zu Märtyrern machen, könnten sie Iran zur Kapitulation zwingen, aber das Ergebnis dieser Maßnahmen war die Entstehung standhafterer, stärkerer und gläubigerer Kräfte; denn wer in seinem eigenen Boden verwurzelt ist, beugt sein Haupt nicht vor Übergriffen
24 November 2026 - 19:56
News ID: 1894383
Source: ABNA
Meschhed — Der Präsident erklärte: Wenn wir die nächste Generation richtig erziehen, kann keine Macht den Gedanken und die Wurzeln dieser Nation zerstören; selbst wenn man die Gebäude hundertmal und tausendmal zerstört, werden wir sie wieder aufbauen
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