Peseschkian wies auf den ausländischen Druck und die Versuche der Feinde hin, Iran zu schwächen, und sagte: Manche glaubten, wenn sie einige Menschen zu Märtyrern machen, könnten sie Iran zur Kapitulation zwingen, aber das Ergebnis dieser Maßnahmen war die Entstehung standhafterer, stärkerer und gläubigerer Kräfte; denn wer in seinem eigenen Boden verwurzelt ist, beugt sein Haupt nicht vor Übergriffen