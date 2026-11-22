Nach Bericht der Nachrichtenagentur Abna schrieb General Hossein Mohebbi, der Sprecher der Korps der Islamischen Revolutionsgarde, in seinem Account im virtuellen Raum, indem er ein Bild des Moments des Aufpralls einer Rakete auf eine Drohne aus dem Blickwinkel der Drohnenkamera veröffentlichte: „Das letzte Bild, das der Operator der MQ-9-Drohne vor der Zerstörung seines Fluggeräts auf dem Monitor sieht...“