Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Agentur Anadolu berichtete, erklärten die Kommission für die Angelegenheiten der Gefangenen und Befreiten Palästinas und die Gesellschaft der palästinensischen Gefangenen in einer gemeinsamen Erklärung anlässlich des Weltkindertages, dass etwa 350 palästinensische Kinder, darunter drei Mädchen, in israelischen Gefängnissen Folter, Hunger und der Entziehung von medizinischen Diensten, Bildung und Familienbesuchen ausgesetzt sind.

Diese beiden Einrichtungen fügten hinzu, dass seit Beginn des Gaza-Krieges im Oktober 2023 mehr als 2000 Kinder im besetzten Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem, festgenommen wurden. Dutzende Kinder aus Gaza wurden ebenfalls während des Krieges festgenommen, aber aufgrund von Zwangsverschwinden und Besuchsbeschränkungen liegen keine genauen Informationen über ihren Zustand vor.

Laut dieser Erklärung werden palästinensische Kinder bei Hausrazzien, an Kontrollpunkten und in der Nähe von Schulen festgenommen. Einige von ihnen werden ohne Anklageerhebung und im Rahmen der Administrativhaft festgehalten und bei der Festnahme und Vernehmung geschlagen und misshandelt.