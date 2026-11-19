Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, sind seit heute Morgen (Mittwoch) drei widersetzliche Öltanker, die sich ohne Beachtung der Warnungen der Marine der Armee und mit abgeschalteten Navigationssystemen in der Sperrzone östlich der Straße von Hormus bewegten, nach der Kollision mit Seeminen in Brand geraten und zum Stehen gekommen.

Die Öffentlichkeitsabteilung der Marine der Armee betonte: Jede Durchfahrt in der Straße von Hormus hängt von der Einhaltung der von den Streitkräften der Islamischen Republik Iran verkündeten Vorschriften, der Durchführung der erforderlichen Koordinierungen, der Wahl der erlaubten Seeschifffahrtskorridore und der Aufrechterhaltung der Abfang- und Navigationsausrüstung ab, und die Durchfahrt ohne Einhaltung dieser Anforderungen wird nichts anderes als die Kollision mit einer Seemine und einen Brand zur Folge haben.