Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb Ismail Baghai, Sprecher des Außenministeriums, als Reaktion auf die Versuche der Führung der Zeitung The New York Times, die Veröffentlichung unbegründeter Behauptungen über den Zusammenhang zwischen Irans Dämmen und militärischen Anlagen zu rechtfertigen, in seinem Account in einem sozialen Netzwerk: Nach der entschiedenen Reaktion Irans und der weitverbreiteten Empörung der öffentlichen Meinung über den unbegründeten Artikel der New York Times, der den Eindruck eines Zusammenhangs zwischen Irans Dämmen und militärischen Anlagen erwecken sollte, wurde ich von dieser Zeitung zu einem Interview eingeladen, lehnte jedoch ab.

Er fügte hinzu: Die New York Times hat sich durch die Abkehr von den grundlegenden Prinzipien des professionellen Journalismus und die Erhebung haltloser Behauptungen über die Dämme Irans praktisch in den Dienst der Verbreitung der Erzählung von Aggressoren gestellt, die im illegalen Krieg gegen Iran ihre völlige Missachtung des internationalen humanitären Rechts und der elementarsten moralischen Prinzipien gezeigt haben.

Baghai merkte an: Die Antwort der New York Times auf die Kritik war statt einer ausdrücklichen Entschuldigung und Übernahme der Verantwortung nichts weiter als Wortspielerei und der Versuch, die ursprüngliche Behauptung zu rechtfertigen; aber die Änderung der Formulierung einer Behauptung erzeugt keine Dokumente und Beweise für sie und entbindet dieses Medium nicht von seiner Verantwortung.

Er betonte: Ein Medium, das im Sinne der Interessen der Propagandamaschinerie des Krieges handelt, kann nicht gleichzeitig beanspruchen, die Glaubwürdigkeit des professionellen Journalismus zu wahren, oder von anderen erwarten, dass sie seine verlorene Glaubwürdigkeit wiederherstellen.