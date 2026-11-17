Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Dschasira berichtet, wurde bei einer Schießerei israelischer Siedler in der Stadt Jericho im Osten des Westjordanlands mindestens eine palästinensische Frau getötet und 10 weitere verletzt.

Dem Bericht zufolge umzingelten israelische Siedler die Häuser der Palästinenser im Gebiet ad-Dijuk und schossen auf sie.

Am gestrigen Abend wurden ebenfalls mindestens acht Palästinenser durch den Angriff eines israelischen Siedlers mit einem Fahrzeug auf sie im Gebiet Taqua südöstlich von Bethlehem verletzt.

Es sei darauf hingewiesen, dass viele Regierungen, darunter europäische Regierungen, die Brutalität israelischer Siedler gegen die im Westjordanland lebenden Palästinenser aufs Schärfste verurteilt haben.