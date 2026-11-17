Wie die Öffentlichkeitsarbeit des Außenministeriums berichtet, gab das Ministerium als Reaktion auf die Verhängung ungerechter Urteile gegen eine Gruppe von Gelehrten und Bürgern Bahrains eine Erklärung heraus. In dieser Erklärung wird die Verhängung von Urteilen über lebenslange und langjährige Haft sowie Vermögensbeschlagnahme gegen religiöse Gelehrte kurz nach den niederträchtigen Äußerungen des US-Außenministers gegen schiitische Gelehrte als Folge der Bahreiner Herrscher gegenüber der religiösen Hetze der US-Regierung angesehen.

Das iranische Außenministerium betonte: Zweifellos können die Abhaltung von Schauprozessen und die Nutzung eines juristischen Deckmantels zur kollektiven Bestrafung von Gelehrten und einfachen Bürgern Bahrains keineswegs die unmenschliche Natur dieser Maßnahme und ihren Widerspruch zu den grundlegenden Prinzipien und Normen der Menschenrechte verbergen.

In einem anderen Teil der Erklärung wird die Erhebung völlig haltloser und unbegründeter Anschuldigungen, einschließlich einer Verbindung zum Iran, als Grundlage für die strafrechtliche Verfolgung bahrainischer Bürger und ihre kollektive Verurteilung zu langjährigen Haftstrafen als klarer Beweis für den Missbrauch des Justizinstitutions durch die Herrscher Bahrains zur Unterdrückung jeglicher Forderung nach Gerechtigkeit bezeichnet. Das Außenministerium stellte klar, dass diese Maßnahme zur Diskreditierung des Justizsystems Bahrains, zur Nichtigkeit der ergangenen Urteile und zur Verschärfung der Bedrohung der Illegitimität und mangelnden Akzeptanz der herrschenden Klasse dieses Landes führen wird.

Das Außenministerium forderte abschließend, während es die gegen Iran erhobenen unbegründeten Behauptungen entschieden zurückwies, die Herrscher Bahrains auf, die Unterdrückung des Volkes und der religiösen Gelehrten zu beenden und deren Menschen- und Bürgerrechte gemäß den Menschenrechtsnormen und islamischen Lehren zu achten, und betonte, dass eine Politik der Unterdrückung und Einschüchterung das Volk Bahrains keineswegs davon abhalten kann, seine legitimen und berechtigten Forderungen zu verfolgen.