Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, schrieb Ismail Baghaei, Sprecher des Außenministeriums, in Reaktion auf die Äußerungen amerikanischer Beamter, dass man „denen, die das Schwert in der Hand halten, nicht vom Gesetz erzählen solle", in seinem Benutzerkonto in einem der sozialen Netzwerke: Die Welt hat bereits einen schrecklichen Preis für die Gleichgültigkeit gegenüber dieser Logik gezahlt; Hitler erklärte nach dem Reichstagsbrand unter dem Vorwand der nationalen Sicherheit den Ausnahmezustand und ebnete durch die Aussetzung der Grundrechte den Weg zur Errichtung einer Diktatur. Hitler leugnete das Gesetz nicht auf einmal; zunächst höhlte er es unter dem Vorwand der Notwendigkeit von innen aus.

Er fuhr fort: Auch heute, wenn der Krieg gegen Iran mit moralischen und sicherheitspolitischen Behauptungen gerechtfertigt wird, dieselbe Macht sich aber von rechtlicher Rechenschaftspflicht ausnimmt, darf sich die Weltgemeinschaft nicht in Sicherheit wähnen. Wenn Amerika glaubt, wegen des Schwertes in der Hand dem Gesetz nicht folgen zu müssen, wie unterscheidet die Weltgemeinschaft dann zwischen dieser Logik und der Logik des IS?

Baghaei fügte hinzu: Die internationale Ordnung bricht genau in dem Moment zusammen, in dem die Mächtigen für sich ein Recht beanspruchen, das sie anderen nicht zuerkennen.

Er wies darauf hin, dass James Madison, einer der Gründerväter Amerikas, in der Federalist-Papers-Sammlung (Nr. 51) schrieb: „Zuerst muss man die Regierung befähigen, über das Volk zu regieren, und dann muss man sie zwingen, sich selbst zu zügeln." Die amerikanische Nation sollte angesichts dieser Worte Rubios starke Gefahr empfinden, denn eine Macht, die sich selbst nicht zügeln kann, wird früher oder später die Freiheit anderer unterdrücken.