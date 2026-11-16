Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Jazeera berichtet, betonte Gadi Eisenkot, der Beauftragte für die Bildung eines neuen Kabinetts des zionistischen Regimes, dass Benjamin Netanjahu, der Premierminister dieses Regimes, unter keinen Umständen auch nur eine Minute länger an der Spitze der Macht bleiben darf.

Er fügte hinzu, dass das Verhalten Netanjahus und seines Umfelds eine konkrete und unmittelbare Bedrohung für die Demokratie darstellt. In Israel ist kein Fleckchen Erde übrig geblieben, das nicht um Netanjahus und seiner Interessen willen angegriffen wurde. Man darf nicht zulassen, dass eine neue Wahlrunde abgehalten wird, während Netanjahu weiterhin an der Macht bleibt.

Eisenkot wies auch auf die Notwendigkeit der Bildung einer Wahrheitskommission bezüglich der Einmischungen des Büros Netanjahus hin, um den Wahlprozess zu behindern.