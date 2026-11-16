Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Masirah berichtet, forderte Lukman Baaras, Gouverneur von Hadramaut, die Bewohner dieser Provinz auf, in ihre Häuser zurückzukehren und dem Regime der Al Saud nicht zu erlauben, sie zu missbrauchen und in gescheiterte Konflikte hineinzuziehen.

Er fügte hinzu, dass das Regime der Al Saud nur seine eigenen Interessen und Pläne im Jemen verwirklichen will und nichts Gutes für die Bewohner des Nordens oder des Südens des Landes wünscht. Die meisten Jemeniten haben die Natur dieser Pläne erkannt.

Der Gouverneur von Hadramaut versicherte, dass die Streitkräfte des Jemen keineswegs die Bewohner der südlichen oder östlichen Provinzen ins Visier nehmen und ihr einziges Ziel die mit dem saudi-arabischen Feind verbundenen Elemente und seine Söldner sind.

Er wies auf die humanitäre Maßnahme Sanas hin, am gestrigen Tag einseitig 600 gefangene, mit dem saudi-arabischen Feind verbundene Söldner freizulassen.