Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb Seyed Abbas Araghchi, der Außenminister unseres Landes, in seinem Account in einem der sozialen Netzwerke mit sarkastischem Ton an Hegseth, den US-Kriegsminister gerichtet: „Sprich nicht von Gesetzen mit Männern, die Schwerter in den Händen halten“; dieser Satz wurde von einem römischen Feldherrn ausgesprochen, dessen letzter Feldzug trotz zahlenmäßiger Überlegenheit seiner Streitkräfte mit einer schweren Niederlage endete. Nach der Flucht vom Schlachtfeld wurde er enthauptet.

Er fügte hinzu: Nehmt eine Lehre daraus: Diejenigen, die sich nicht an die Vergangenheit erinnern können, sind dazu verdammt, sie zu wiederholen.