Laut der Nachrichtenagentur ABNA erklärte die Öffentlichkeitsabteilung der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) in einer Mitteilung: „Edles und stets präsentes Volk Iran; in der zweiten Phase der entschlossenen und vernichtenden Antwort auf die offene Aggression der Armee der Vereinigten Staaten wurde das Radar der US-Luftabwehrstellung auf dem Hubschrauberstützpunkt Al-Rifa in Bahrain von sechs Drohnen der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der Islamischen Revolutionsgarde getroffen."

Der präzise und erfolgreiche Einschlag dieser Drohnen war in verschiedenen Gebieten Bahrains zu hören und stellte erneut die operativen Fähigkeiten der IRGC zur Schau.

Die Vereinigten Staaten, die in dem Programm, das scheinbar eine Eskorte, in Wirklichkeit aber Ölschmuggel in der Straße von Hormus war, eine vollständige Niederlage erlitten haben, versuchen nun mit kleinen und blinden Aktionen, die weltweite Aufmerksamkeit von der Tatsache der Schließung dieser lebenswichtigen Wasserstraße abzulenken.

Doch die Elite- und jungen Offiziere der IRGC verkünden erneut mit lauter Stimme: Die Straße von Hormus ist geschlossen, und jede Aggression des amerikanischen Feindes wird mit einer härteren und vernichtenderen Antwort konfrontiert werden.

Die teuren amerikanischen Drohnen werden eine nach der anderen abgeschossen, und mehr Drohnen der IRGC als in der vorherigen Phase wurden in dieser Phase in Richtung amerikanischer Ziele entsandt, damit der Feind weiß, dass jede Aggression eine harte und kalkulierte Antwort nach sich zieht.