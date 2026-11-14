Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA erklärte „Gholamhossein Darzi", Botschafter und Vertreter der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen, am Freitagabend Ortszeit (13. November 2026, entsprechend dem 22. Aban 1405) in der Sitzung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen unter der Tagesordnung „Lage im Nahen Osten", dass der Iran niemals die Türen der Diplomatie verschlossen habe, und sagte: Der Iran hat in den letzten zwei Jahren wiederholt in gutem Glauben Verhandlungen aufgenommen. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben jedoch jedes Mal Aggression und Drohung anstelle von Diplomatie gewählt; ein Ansatz, der bis heute andauert.

Der ranghöchste Diplomat der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen betonte: Diese wiederholten Erfahrungen haben ein tiefes Misstrauen geschaffen und ernsthafte Zweifel an der Perspektive einer Wiederaufnahme der Verhandlungen ohne das Bestehen glaubwürdiger Garantien zur Verhinderung der Wiederholung solcher illegalen Handlungen aufgeworfen. Der bevorstehende Weg ist klar. Wenn Washington wirklich einem diplomatischen Lösungsweg verpflichtet ist, muss es seiner Aggression sofort und bedingungslos ein Ende setzen, glaubwürdige Garantien der Nichtwiederholung vorlegen, die Souveränitätsrechte Irans respektieren, die Seeblockade und alle anderen einseitigen und illegalen Zwangsmaßnahmen aufheben und sein tatsächliches Engagement für Diplomatie in der Praxis unter Beweis stellen.

Der Botschafter und Geschäftsträger Irans bei den Vereinten Nationen betonte zugleich: Lassen Sie mich klar und deutlich sagen: Jede Wiederaufnahme eines Angriffskrieges seitens der Vereinigten Staaten von Amerika und des israelischen Regimes wird auf eine sofortige und entschlossene Antwort ohne jeglichen Zweifel stoßen; eine Antwort, die den Ursprung der Aggression, wo auch immer er sich befindet, ins Visier nehmen wird. Der Iran wird wie in der Vergangenheit sein inhärentes Recht auf legitime Selbstverteidigung im Einklang mit dem Völkerrecht ausüben.

Darzi richtete an den Sicherheitsrat die klaren Worte: Der Iran wird weiterhin alle notwendigen und geeigneten Maßnahmen ergreifen, um sein Volk, seine Sicherheit, seine vitalen Interessen, seine Souveränität und seine territoriale Integrität zu verteidigen, eine glaubwürdige und nachhaltige Abschreckung aufrechtzuerhalten und die Nichtwiederholung jeglicher weiterer Aggression sicherzustellen. Dieser Rat muss seine Forderungen an den Aggressor richten, nicht an das Opfer. Der Rat muss die Vereinigten Staaten von Amerika auffordern, alle ihre illegalen Handlungen und Drohungen zu beenden, ihre Verpflichtungen gemäß der Charta der Vereinten Nationen einzuhalten und das Völkerrecht vollständig zu respektieren.