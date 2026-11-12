Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Shahab berichtet, erklärte „Hazem Qassem", der Sprecher der Hamas-Bewegung: Der Luftangriff des zionistischen Regimes auf das Nasser-Krankenhaus in der Stadt Khan Yunis im Süden des Gazastreifens und die Tötung von Patienten und Mitgliedern des medizinischen Personals ist ein vollwertiges Kriegsverbrechen und ein beispielloser terroristischer Akt.

Der Sprecher der Hamas betonte: Die Fortsetzung der Verbrechen des zionistischen Regimes, sein Überschreiten aller roten Linien und die Verletzung aller menschlichen Prinzipien und Normen durch die Zielrichtung auf Krankenhäuser ist das natürliche Ergebnis der Nachlässigkeit und Gleichgültigkeit der internationalen Gemeinschaft bei der Verurteilung und Zurrechenschaftziehung der Führer dieses Regimes.

Hazem Qassem machte auch den sogenannten Friedensrat im Gazastreifen und „Nikolai Mladenow", den Leiter dieses Rates, wegen des Schweigens gegenüber den Verbrechen des zionistischen Regimes und seiner völligen Unfähigkeit, Tel Aviv zum Stopp dieser Maßnahmen zu zwingen, für diese Angriffe verantwortlich.

Er forderte auch die arabischen und islamischen Länder, die am Friedensrat teilnehmen, auf, eine ernsthafte und entschlossene Haltung einzunehmen, damit das zionistische Regime die Teilnahme dieser Länder am Rat nicht als Deckmantel für die Fortsetzung seiner Verbrechen nutzen kann.

Der Sprecher der Hamas-Bewegung bemerkte: Das zionistische Regime schenkt den Bemühungen der Vermittler, der Garantenstaaten und der US-Regierung keinerlei Beachtung und setzt seine Maßnahmen ohne Furcht vor jeglicher Zurrechenschaft und Verantwortlichkeit fort.

Bei dem Luftangriff des zionistischen Regimes am heutigen Donnerstagmorgen auf das Nasser-Krankenhaus in Khan Yunis im Süden des Gazastreifens wurden sechs Palästinenser getötet und mindestens 52 Menschen verletzt.