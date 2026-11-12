Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, schrieb Ismail Baqai, der Sprecher des Außenministeriums, in Reaktion auf die Wiederholung der unbegründeten Terrorismusbeschuldigung gegen Iran, zeitgleich mit der Veröffentlichung der Nachricht über das Verbergen des US-Finanzministers, in seinem Konto in einem der sozialen Netzwerke: Die USA haben bei der gemeinsamen Aggression mit dem zionistischen Regime gegen Iran nicht nur abscheuliche Kriegsverbrechen begangen, sondern durch die feige Ermordung iranischer Beamter und Wissenschaftler staatlichen Terrorismus auf beispiellosem Niveau verübt.

Er fuhr fort: Nun hat dieselbe USA eine breite Medienkampagne unter dem falschen Titel „iranischer Terrorismus" gestartet, um sich selbst als Opfer darzustellen!

Baqai bemerkte: Die USA befinden sich in der Illusion, dass die Welt mit dieser Opferinszenierung ihre lange Geschichte der Aggression und des Terrorismus vergessen und ihre unbegründeten Behauptungen über eine eingebildete Terrorverschwörung glauben wird! Aber Medienrummel kann die Geschichte nicht umschreiben oder die Verbrecher freisprechen oder die Identität der Täter und Anstifter militärischer Aggression, Terrorismus und Kriegsverbrechen verbergen.