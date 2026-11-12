Wie der Korrespondent von Abna berichtet, erklärte Hojjat al-Islam Hossein Taeb, der Leiter der Organisation für die Mobilisierung der Unterdrückten, bei der Gedenkfeier für die Märtyrer der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der IRGC, die heute Morgen (Donnerstag) im Kulturkomplex Imam Reza (a.s.) stattfand, unter Hinweis auf die Veränderung der Berechnungen des Feindes hinsichtlich der Verteidigungsfähigkeiten der Islamischen Republik Iran: Der Feind hatte vor dem 12-Tage-Krieg und insbesondere vor dem 40-Tage-Krieg ein klares Bild und eine klare Einschätzung der Fähigkeiten Irans, doch die Entwicklungen dieser beiden Kriege, insbesondere des 40-Tage-Krieges, haben dieses Bild ernsthaft verändert.

Taeb wies auf die Bemühungen einiger Länder hin, zu vermitteln und Iran vor dem Ende der US-Wahlen zu Verhandlungen zu bewegen, und bemerkte: Vor dem Ende der US-Wahlen wurden von verschiedenen Ländern Empfehlungen und Aufforderungen vorgebracht, dass Iran eine Verständigung eingehen solle. Selbst während des 40-Tage-Krieges wurden Vermittlungsversuche unternommen.

Unter Betonung der Bedeutung der Entwicklungen des 40-Tage-Krieges für die politischen Gleichungen der Region und der Welt erklärte er: Dieser Krieg war auch für die Bestimmung des Ausgangs der Wahlen in Israel und den USA von Einfluss, da die Gegenseite für die Verwirklichung ihrer strategischen Ziele in der Region besondere Hoffnungen auf das Ergebnis dieser Auseinandersetzung gesetzt hatte.

Hojjat al-Islam Hossein Taeb, der Leiter der Organisation für die Mobilisierung der Unterdrückten, wies in Fortsetzung seiner Rede bei der Gedenkfeier für die Märtyrer der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der IRGC auf die politischen und sozialen Folgen des 40-Tage-Krieges in den besetzten Gebieten hin und erklärte: Eines der Anzeichen für die Veränderung der Gleichungen innerhalb des zionistischen Regimes sind die politischen Entwicklungen und die Schwächung der Position Netanjahus.

Unter Hinweis auf die Zusammensetzung des Parlaments des zionistischen Regimes und die Veränderung der Stimmenbalance der Gegner Netanjahus fügte er hinzu: In einer Situation, in der der Premierminister dieses Regimes für die Bildung einer Regierung mindestens 61 Stimmen von insgesamt 120 Parlamentssitzen benötigt, hat sich die politische Balance zu Ungunsten Netanjahus verändert, und seine Gegner haben 67 Stimmen erreicht. Diese Entwicklungen können als Zeichen für den Beginn politischer Veränderungen in den besetzten Gebieten betrachtet werden.

Taeb wies auf die sozialen und wirtschaftlichen Folgen des Krieges für das zionistische Regime hin und sagte: Das Thema der Rückwanderung, der Kapitalabfluss aus den besetzten Gebieten und die Schädigung der sozialen und wirtschaftlichen Lage dieses Regimes gehören zu den Anzeichen der neuen Bedingungen. Auch die Tourismusbranche, die als eine der Einnahmequellen des zionistischen Regimes gilt, ist von der Sicherheitslage und den Folgen des Krieges betroffen.