Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, schrieb Seyed Abbas Araghtschi, der Außenminister unseres Landes, in einem in einem sozialen Netzwerk veröffentlichten Beitrag als Reaktion auf die lächerliche Behauptung der französischen Regierung über einen Cyberangriff auf Kühlschränke in diesem Land: Die französische Regierung, die nicht einmal fähig ist, Kühlschränke zu verwalten, geschweige denn die Proteste ihres eigenen Volkes zu bewältigen, wälzt, um ihre Unfähigkeit zu verschleiern, die Verantwortung auf andere ab.

Er fügte hinzu: Ja, Iran ist mächtig; aber im Gegensatz zu Frankreich üben wir unsere Macht nicht durch die Unterstützung von Massakern in Gaza oder die Bombardierung von Schulen und Krankenhäusern aus.