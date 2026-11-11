Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, bezeichnete Massud Peseschkian am Morgen des Mittwochs, des 20. Aban 1405 (11. November 2026), vor seiner Abreise in die Türkei zur Teilnahme am UN-Klimawandelgipfel (COP 31) diesen Gipfel als eine wichtige Gelegenheit, über die Klimasituation und regionale Fragen sowie für Konsultationen mit den Staatsoberhäuptern verschiedener Länder zu sprechen.

Der Präsident wies auf seine Teilnahme an diesem Gipfel auf offizielle Einladung des türkischen Präsidenten hin und erklärte: Es ist der einunddreißigste Gipfel zu Klima- und Umweltfragen, an dem 196 Länder der Welt teilnehmen werden, und von diesen werden 71 Länder mit ihren Präsidenten oder Premierministern teilnehmen.

Dr. Peseschkian fügte hinzu: Die Teilnahme an diesem Gipfel ist eine geeignete Gelegenheit, um über die Klimasituation und die Region, in der wir uns befinden, und die bestehenden Probleme zu sprechen, über die zerstörerischen Auswirkungen von Krieg und Aggressionen zu sprechen und unsere Positionen zu den Maßnahmen darzulegen, die die USA und Israel bei der Zerstörung der Umwelt Irans und der Region ergriffen haben.

Der Präsident betonte, dass dieser Gipfel eine sehr gute Gelegenheit für Treffen mit den Staatsoberhäuptern verschiedener Länder sei, und sagte: Bisher sind Treffen mit den Staatsoberhäuptern und Beamten von mehr als 10 Ländern, darunter der geehrte Präsident der Türkei, geplant, mit denen wir Gespräche führen werden.

Dr. Peseschkian sagte zu den Beziehungen zwischen Iran und der Türkei auch: Unsere Beziehungen zur Türkei sind auf einem sehr guten Niveau, und wir haben viele Gemeinsamkeiten in regionalen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Fragen, und naturally kann diese Gemeinsamkeit sehr wirksam bei der Festigung unserer Beziehungen und der Sicherheit der Region sein.

Der Präsident wies auf die Treffen mit den Staatsoberhäuptern anderer Länder am Rande dieses Gipfels hin und betonte: Bei diesen Treffen wird über die berechtigte Position der Islamischen Republik und die Verbrechen gesprochen, die die USA und Israel in der Region begangen haben, und über die Ergebnisse ihrer abscheulichen Handlungen, die sie bei ihren eigenen Wahlen in ihren eigenen Ländern und von ihrem eigenen Volk gesehen haben.

Dr. Peseschkian merkte an: Nicht nur in den USA und Israel selbst, sondern auch in Europa ist das Ergebnis der stattgefundenen Wahlen insgesamt gegen die Meinung der Kriegstreiber, der Aggressoren und der Menschen, die fälschlicherweise von Demokratie und Menschenrechten sprechen, aber gegen alle ihre Parolen handeln.

Der Präsident drückte abschließend die Hoffnung aus, dass wir gute Botschafter im Namen des lieben Volkes und unseres Landes sein und gute Ergebnisse erzielen können.