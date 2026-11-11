Araghtschi an Guterres und Grossi: Verurteilen Sie die amerikanische Erklärung

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, schrieb Seyed Abbas Araghtschi, der Außenminister der Islamischen Republik Iran, in einem Schreiben an „António Guterres“, den Generalsekretär der Vereinten Nationen, Frau „Sanita Pavļuta-Deslandes“, die Vorsitzende des Sicherheitsrates, und „Rafael Grossi“, den Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation, über „die abscheuliche und bedauerliche Erklärung des US-Außenministeriums über eine Belohnung von bis zu 20 Millionen US-Dollar für die Bereitstellung von Informationen über das friedliche Nuklearprogramm Irans“: „Die Islamische Republik Iran ersucht den Generalsekretär der Vereinten Nationen, den Sicherheitsrat und den Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation, diese abscheuliche Erklärung ausdrücklich und ohne jede Unklarheit zu verurteilen.“

Araghtschi betonte: „Darüber hinaus wird der Generalsekretär und der Sicherheitsrat ersucht: unverzüglich die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft auf die ernsten Folgen der amerikanischen Erklärung für die Wahrung des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit zu lenken und im Rahmen ihrer Verantwortlichkeiten gemäß der Charta der Vereinten Nationen die Bedrohungen zu behandeln, die die Maßnahmen Amerikas für die Sicherheit und den Schutz der Nuklearanlagen, der Ausrüstung und des damit verbundenen Personals darstellen, und Amerika für seine fortgesetzten rechtswidrigen Handlungen zur Rechenschaft zu ziehen.“

Der vollständige Text des Schreibens des Außenministers der Islamischen Republik Iran an den Generalsekretär der Vereinten Nationen, den Vorsitzenden des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen und den Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation über die abscheuliche und bedauerliche Erklärung des US-Außenministeriums über eine Belohnung von bis zu 20 Millionen US-Dollar für die Bereitstellung von Informationen über das friedliche Nuklearprogramm Irans, vom 10. November 2026 (19. Aban 1405), lautet wie folgt: