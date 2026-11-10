Amir Jahanshahi: Auf jede Bedrohungsstufe geben wir eine sofortige, entschlossene und machtvolle Antwort

Er erklärte, dass die Heeresstreitkräfte der Armee heute bereit seien, jeder Art von Bedrohung entgegenzutreten, und fügte hinzu: Die Heeresstreitkräfte als Kern der Armee sind, im Vertrauen auf den erhabenen Gott und ausgestattet mit der Bereitschaft zu intelligentem Kampf, menschlichem Kapital, effektiven Waffen und Ausrüstungen sowie unter Nutzung des geistigen Potenzials und modernster Technologie unter der weisen Führung des Obersten Führers, bereit, bei der Abwehr von Bedrohungen auf jeder Ebene eine sofortige, entschlossene, machtvolle und stärkere als bisherige Antwort zu geben.