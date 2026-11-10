Generalmajor Rezaei: Leugnen Sie die neue Ordnung in Westasien nicht

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb Generalmajor Mohsen Rezaei, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates, in seinem Account in einem der sozialen Netzwerke an die Amerikaner gerichtet: Der Krieg gegen Iran hat die US-Regierung bereits jetzt schwer geschädigt; doch Washington strampelt weiterhin verzweifelt wie ein in die Enge getriebener Glücksspieler.

Er fügte hinzu: Hören Sie auf, Fake News über erfundene Verhandlungen zu produzieren, und leugnen Sie die neue Ordnung in Westasien nicht.

Rezaei betonte: Es ist Zeit, sich den sieben Bedingungen zu unterwerfen, die Iran wiederholt verkündet hat.