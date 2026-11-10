  1. Home
  2. Perkhidmatan
  3. Iran

Generalmajor Rezaei: Leugnen Sie die neue Ordnung in Westasien nicht

10 November 2026 - 09:22
News ID: 1888792
Source: ABNA
Generalmajor Rezaei: Leugnen Sie die neue Ordnung in Westasien nicht

Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates schrieb in seinem Account an die Amerikaner gerichtet: Hören Sie auf, Fake News über erfundene Verhandlungen zu produzieren, und leugnen Sie die neue Ordnung in Westasien nicht.

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb Generalmajor Mohsen Rezaei, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates, in seinem Account in einem der sozialen Netzwerke an die Amerikaner gerichtet: Der Krieg gegen Iran hat die US-Regierung bereits jetzt schwer geschädigt; doch Washington strampelt weiterhin verzweifelt wie ein in die Enge getriebener Glücksspieler.

Er fügte hinzu: Hören Sie auf, Fake News über erfundene Verhandlungen zu produzieren, und leugnen Sie die neue Ordnung in Westasien nicht.

Rezaei betonte: Es ist Zeit, sich den sieben Bedingungen zu unterwerfen, die Iran wiederholt verkündet hat.

Your Comment

You are replying to: .
captcha