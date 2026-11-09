Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA schrieb Seyed Abbas Araghtschi, der Außenminister unseres Landes, in einem Beitrag in einem sozialen Netzwerk: Die amerikanischen Wähler haben ihre Wahl getroffen. Jetzt ist das Weiße Haus an der Reihe zu wählen.

Er fügte hinzu: Unser „Zweitage-Angebot" liegt auf dem Tisch: Akzeptieren Sie seine Forderungen, einschließlich der Beendigung des Krieges an allen Fronten, und sehen Sie die Ergebnisse.

Der Außenminister unseres Landes bemerkte: Oder wählen Sie den Krieg und beobachten Sie, wie unsere wachsamen und erfahrenen Kämpfer auf dem Schlachtfeld eine Hölle aus Feuer über Ihre Häupter bringen werden.