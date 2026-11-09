Sardar Shekartschi: Jede Macht, die sich gegen Iran aufstellt, ist zum Scheitern verurteilt

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA sagte Sardar Abolfazl Shekartschi in einem Interview über die politischen und Wahlentwicklungen in Amerika: Die politischen und Wahlentwicklungen in den Vereinigten Staaten von Amerika und die wiederholten Niederlagen der Regierung Trump und seiner Parteikollegen in verschiedenen Bereichen sind weniger eine Folge oberflächlicher Schwankungen der Innenpolitik dieses Landes als vielmehr ein Spiegelbild einer größeren und unbestreitbaren Realität — der Niederlage gegenüber dem Willen des mächtigen Iran.

Er fügte hinzu: Die Niederlage der Doktrin der Aggression, des Terrors und des maximalen Drucks sowie der wirkungslosen militärischen Strategien Washingtons gegenüber der abschreckenden Autorität, dem zerbrechlichen und eisernen Willen der Führung, der Nation und der Streitkräfte der Islamischen Republik Iran ist heute keinem gerechten Analysten verborgen.

Der ranghöchste Sprecher der Streitkräfte fuhr fort: Die feindselige Politik der amerikanischen Führung gegen Iran, die wiederholten Misserfolge in der Welt und insbesondere in der Region Westasien, der Zusammenbruch der scheinbaren Größe der amerikanischen aggressiven Flotte und Militärausrüstung und die Sackgasse der Drohungen dieses Landes haben die Grundfesten der hohlen Macht des Weißen Hauses erschüttert.

Er erinnerte: Trump und seine unvernünftigen, radikalen und terroristischen Gleichgesinnten waren auf das Feld getreten, um den stolzen und zivilisierten Iran zu vernichten, aber in einer umgekehrten Wendung wurden sie selbst Opfer der strategischen Erschöpfung, der tiefen inneren Krisen und der Niederlagen, die von den ruhmreichen Streitkräften Irans und der Achse des Widerstands aufgezwungen wurden.

Sardar Shekartschi sagte: Diese strategische Niederlage ist ein lebendiges Dokument für die Wahrheit, dass die Machtgleichungen der Welt niemals zugunsten der Unterdrücker ausfallen.