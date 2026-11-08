Eisenkot wurde mit der Bildung des Kabinetts des zionistischen Regimes beauftragt

Laut einem Bericht der Agentur Abna unter Berufung auf Al-Mayadeen erklärte Isaac Herzog, der Chef des zionistischen Regimes, in der vergangenen Nacht, dass er Gideon Eisenkot, den Vorsitzenden der Partei „Jeschar“, mit der Bildung des Kabinetts beauftragt habe.

Herzog erklärte, dass Eisenkot 28 Tage für die Bildung des Kabinetts zur Verfügung stehen würden, und diese Frist um weitere 14 Tage verlängert werden könne.

Eisenkot erhielt am Donnerstag nach Konsultationen der Parteien mit Herzog die Unterstützung der Mehrheit der Knesset-Mitglieder für das Amt des Premierministers; was die Grundlage für die Übertragung des Mandats zur Bildung der künftigen Regierung an ihn schuf.

Nach diesen Treffen erklärte Herzog, dass die Vertreter der parlamentarischen Fraktionen, die insgesamt 67 Sitze innehaben, Eisenkot unterstützt hätten; während andere Fraktionen mit insgesamt 46 Sitzen gefordert hätten, Benjamin Netanjahu mit der Bildung des Kabinetts zu beauftragen.

Der Chef des zionistischen Regimes bezeichnete das Ergebnis dieser Konsultationen zwar als „klar“, erklärte jedoch, dass er vor der Übertragung des offiziellen Mandats zur Bildung des Kabinetts eine weitere Gesprächsrunde mit den Parteiführern abhalten werde, um deren Positionen zu klären.

Andererseits beschuldigte die Partei „Jeschar“ in Reaktion auf die Äußerungen Netanjahus zur Bildung einer einheitlichen Regierung in den besetzten Gebieten ihn der Heuchelei und erklärte unter Kritik an ihm, dass Netanjahu eine „Spaltung in der israelischen Gesellschaft“ verursacht und die einheitlichen Regierungen, die er selbst gebildet hatte, geschwächt habe.

Die am 27. Oktober abgehaltenen Wahlen endeten, ohne dass eines der beiden politischen Lager die parlamentarische Mehrheit erringen konnte. Nach den Wahlergebnissen erhielt die Likud-Partei unter der Führung Netanjahus 27 der insgesamt 120 Sitze der Knesset. Seine Koalition „National-Religiös“ erhielt ebenfalls 53 Sitze; im Gegensatz dazu erhielt die Oppositionskoalition unter der Führung Eisenkots 48 Sitze. Zwei arabische Parteien erhielten ebenfalls insgesamt 19 Sitze, was ein beispielloses Ergebnis in der Geschichte der Wahlen des zionistischen Regimes darstellt.