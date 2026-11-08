Ali Wadayi erklärte im Gespräch mit einem Korrespondenten der Agentur Abna, unter Hinweis darauf, dass einige noch immer auf die Möglichkeit hoffen, das Verhalten Amerikas durch Zugeständnisse zu ändern: Für die Analyse des Verhaltens Amerikas muss man zwischen den strategischen Interessen dieses Landes und den punktuellen Entscheidungen verschiedener Regierungen unterscheiden. Was in der Außenpolitik Washingtons wichtig ist, sind nicht lediglich die Positionen eines Präsidenten oder einer politischen Strömung, sondern eine Reihe struktureller Interessen und Erwägungen, die bei den Entscheidungen dieses Landes eine Rolle spielen.

Er fügte hinzu: Unter solchen Umständen kann man sich nicht vorstellen, dass sich der Ansatz Amerikas durch das Angebot von Zugeständnissen seitens Irans zwangsläufig ändern wird. Die Erfahrung der Beziehungen beider Länder hat gezeigt, dass Washington in vielen Phasen, selbst nach einer Vereinbarung und dem Erhalt von Zugeständnissen, nicht darauf verzichtet hat, neue Forderungen zu stellen oder zu seiner Druckpolitik zurückzukehren.

Zugeständnisse führen nicht zwangsläufig zur Verringerung der amerikanischen Forderungen

Dieser Analyst für internationale Fragen erklärte unter Hinweis auf die Erfahrung des Atomabkommens: Das JCPOA ist ein klares Beispiel für dieses Problem. Iran akzeptierte im Rahmen dieses Abkommens Einschränkungen und setzte Verpflichtungen um, aber Amerika trat problemlos aus dem Abkommen aus und verfolgte die Politik des maximalen Drucks. Diese Erfahrung zeigt, dass man allein durch das Angebot von Zugeständnissen keine Garantie für die Einhaltung durch die andere Seite oder eine Änderung ihres Verhaltens schaffen kann.

Wadayi fuhr fort: Das Hauptproblem entsteht, wenn eine Seite glaubt, durch Zugeständnisse die andere Seite von feindseligen Positionen abbringen zu können, während die andere Seite solche Zugeständnisse grundsätzlich möglicherweise nicht als Zeichen der Lösung von Differenzen, sondern als Gelegenheit zur Formulierung weiterer Forderungen betrachtet.

Er merkte an: In den internationalen Beziehungen haben Zugeständnisse dann einen Sinn, wenn ihnen ein konkreter und garantierter Gewinn gegenübersteht. Wenn ein Zugeständnis gemacht wird, die andere Seite aber weiterhin eine Politik der Drohung, Sanktionen und des Drucks verfolgt, hilft ein solcher Prozess nicht nur nicht bei der Lösung von Differenzen, sondern kann auch die Position der zugestehenden Seite schwächen.