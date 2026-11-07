Al-Maschat: Das „Horn des Teufels" zielt wie die Zionisten auf Häuser und Märkte

Nach Bericht der Nachrichtenagentur Abna sagte Mahdi al-Maschat, Vorsitzender des Obersten Politischen Rates des Jemen: Wir verpflichten uns gegenüber allen Märtyrern unseres Volkes, den Mörder von Kindern und Frauen, das „Horn des Teufels" (Saudi-Arabien), zu rächen.

Er fügte hinzu: Wir werden das „Horn des Teufels" für seine Verbrechen gegen das jemenitische Volk bestrafen.

Er sagte: Das „Horn des Teufels" zielt auf Märkte und Wohnhäuser, so wie es die Zionisten tun.

Dies geschieht, während der Sprecher des Gesundheitswesens des Jemen bekannt gab: Beim Verbrechen des saudischen Feindes gegen Wohngebiete im Dorf asch-Schariya in der Stadt Bani Haschisch in Sanaa wurden 25 Menschen zu Märtyrern und 30 weitere verletzt.