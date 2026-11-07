Die strategische Politik der USA gegenüber dem Iran ändert sich nicht mit dem Wechsel der Regierungen

Hassan Hanizadeh erklärte in einem Gespräch mit dem Korrespondenten von Abna unter Bezugnahme auf die Äußerungen des Führers der Revolution, dass die Hoffnung auf eine Verhaltensänderung des Herrschaftssystems durch partei- und fraktionsbedingte Veränderungen oder Zugeständnisse an Amerika eine falsche Vorstellung sei: Die Erfahrung der letzten 47 Jahre der Islamischen Republik Iran im Umgang mit Amerika ist eine schwerwiegende und lehrreiche Erfahrung; denn während dieser vier Jahrzehnte sind verschiedene Regierungen beider Parteien – der Demokraten und der Republikaner – in Amerika an die Macht gekommen, doch der allgemeine Ansatz dieses Landes gegenüber dem Iran ist weiterhin aggressiv und konfrontativ geblieben.

Er fügte hinzu: Die strategische Politik der USA gegenüber dem Iran hat keine grundlegende Veränderung erfahren, und die erfolgten Veränderungen waren hauptsächlich taktischer Natur und betrafen die Umsetzungsmethoden. Daher ist die Vorstellung, dass oberflächliche Veränderungen in der politischen Struktur und der Wechsel der Parteien in Amerika die Grundlage für die Herstellung andersartiger Beziehungen zwischen Teheran und Washington schaffen könnten, eine falsche Vorstellung.

Der Experte für internationale Angelegenheiten betonte unter Bezugnahme auf die Vorgehensweise verschiedener amerikanischer Regierungen: Während der Präsidentschaft von Barack Obama und Joe Biden wurden umfassende Sanktionen in wirtschaftlichen, sozialen und sicherheitspolitischen Bereichen gegen den Iran verhängt, und in der Amtszeit von Donald Trump verlagerte sich die Konfrontationsmethode Amerikas von Druckinstrumenten und softem Krieg hin zu militärischen Ansätzen und direkter Konfrontation.

Hanizadeh fuhr fort: Wir dürfen unsere Bewertung der strategischen Politik Amerikas nicht aufgrund des Wechsels der Regierungen und politischen Strömungen dieses Landes verändern; denn Washington stellt in seinen Ansätzen seine strategischen und übergeordneten Interessen sowie die Interessen des zionistischen Regimes an erste Stelle, und dies ist auch im Umgang mit unabhängigen Ländern zu beobachten.

Er erklärte, dass die Äußerungen des Führers der Revolution aus der Erfahrung der vergangenen Jahre im Umgang mit der amerikanischen Politik hervorgegangen seien, und sagte: Insbesondere in den vergangenen Monaten haben Amerika zugeschriebene Angriffe Schäden an der Infrastruktur Irans verursacht, und medizinische Zentren, Schulen und Dienstleistungseinrichtungen gehörten zu den geschädigten Zielen.

Der Experte für internationale Angelegenheiten merkte abschließend an: Die Gesamtheit dieser Entwicklungen und historischen Erfahrungen kann für die verschiedenen politischen Strömungen des Landes lehrreich sein und die Notwendigkeit der Stärkung der inneren Einheit und Geschlossenheit gegenüber der hegemonistischen Politik Amerikas mehr denn je aufzeigen.