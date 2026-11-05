Baqaei: Der deutsche Außenminister rechtfertigt die abscheulichsten Kriegsverbrechen

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna schrieb Ismail Baqaei als Reaktion auf die Äußerungen des deutschen Außenministers, die die militärische Aggression Amerikas und des zionistischen Regimes gegen Iran rechtfertigen, auf seiner persönlichen Seite:

„Einst hatte Kanzler Merz aufgeregt verkündet, Israel erledige mit dem Angriff auf Iran ‚unsere Drecksarbeit'. Doch nur wenige Monate später beklagt derselbe Kanzler die Kosten dieses Krieges von 100 Milliarden Euro für die europäische Wirtschaft! Nun hat sich sein Außenminister dazu aufgerafft, die militärische Aggression gegen Iran zu rechtfertigen. Er ist in eine solche Gleichgültigkeit und moralische Verkommenheit verfallen, dass er weder die menschlichen Kosten und die begangenen Verbrechen beachtet noch die wirtschaftlichen Schäden davon für sein eigenes Land und Europa begreift. Das deutsche Sprichwort rät: ‚Der Mensch soll aus Schaden klug werden.' Aber ‚Hans im Glück' ist nicht jemand, der aus Erfahrung lernt."